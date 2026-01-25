Slušaj vest

Fudbaleri Štutgarta pobedili su danas na gostovanju Borusiju Menhengladbah sa 3:0, u meču 19. kola Bundeslige.Domaći tim je do vođstva mogao u 13. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Haris Tabaković.

Štutgart je poveo u 30. minutu preko Džejmija Levelinga, a u 67. minutu autogol postiže fudbaler domaćeg tima Džo Skali.

Bundesliga 2025/26

 Konačan rezultat postavio je Deniz Undav u 74. minutu.

Štutgart na četvrtom mestu Bundeslige ima 36 bodova, dok je Borusija Menhengladbah posle trećeg uzastopnog meča bez pobede na 11. mestu sa 20 bodova.

U sledećem kolu Štutgart dočekuje Frajburg, a Borusija Menhengladbah gostuje Verderu u Bremenu.

