Fudbal
"ŠVABE" JURE LIGU ŠAMPIONA: Štutgart ubedljiv na gostovanju protiv Borusije Menhengladbah
Fudbaleri Štutgarta pobedili su danas na gostovanju Borusiju Menhengladbah sa 3:0, u meču 19. kola Bundeslige.Domaći tim je do vođstva mogao u 13. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Haris Tabaković.
Štutgart je poveo u 30. minutu preko Džejmija Levelinga, a u 67. minutu autogol postiže fudbaler domaćeg tima Džo Skali.
Konačan rezultat postavio je Deniz Undav u 74. minutu.
Štutgart na četvrtom mestu Bundeslige ima 36 bodova, dok je Borusija Menhengladbah posle trećeg uzastopnog meča bez pobede na 11. mestu sa 20 bodova.
U sledećem kolu Štutgart dočekuje Frajburg, a Borusija Menhengladbah gostuje Verderu u Bremenu.
