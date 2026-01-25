Slušaj vest

Fudbaleri Atalante pobedili danas u Bergamu ekipu Parme sa 4:0, u meču 22. kola italijanske Serije A.

Golove za domaći tim postigli su Đanluka Skamaka u 15. minutu sa penala, Marten de Ron u 24, Đakomo Raspadori u 73. i Nikola Krstović u drugom minutu nadoknade.

Atalanta zauzima sedmu poziciju na tabeli Serije A sa 35 bodova, dok je Parma 15. sa 23 boda.

U narednom kolu Atalanta gostuje Komu, a Parma dočekuje Juventus.

Đenova je na svom terenu savladala Bolonju sa 3:2.

Gosti su poveli u 35. minutu golom Luisa Fergusona, dok je u 47. minutu autogol za 2:0 postigao Sebastijan Otoa.

Bolonja je u 57. minutu ostala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Lukašu Skorupskom.

Đenova je brojčanu prednost iskoristila i do kraja meča došla do preokreta. Golove su postigli Ruslan Malinovski u 62, Kejleb Ekuban u 78. i Žunior Mesijas u prvom minutu nadoknade.

Bolonja na osmom mestu Serije A ima 30 bodova, a Đenova na 13. poziciji ima sedam bodova manje.

U sledećem kolu Bolonja dočekuje Milan, dok Đenova gostuje Laciju.