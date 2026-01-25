Slušaj vest

Bosanskohercegovački fudbaler Samed Baždar novi je član poljske Jagjelonije.

Učesnik plej-of runde Lige konferencije platiće 100.000 evra španskom drugoligašu za pozajmicu i imaće opciju otkupa Baždarevog ugovora na leto za 2.200.000 evra plus bi Saragosi pripalo 20 posto od narednog transfera.

Za 21-godišnjieg momka iz Novog Pazara je bio zainteresovan i Partizan, koji je tražio zamenu za Jovana Miloševića, međutim, u Humskoj su se odlučili na kraju za Poltera.

Baždar je u leto upravo iz Partizana otišao u Saragosu u transferu vrednom tri miliona evra.

Za godinu i po dana u dresu Saragose odigrao 40 utakmica u svim takmičenjima i postigao pet golova uz isto toliko asistencija.

Sa tim klubom ima ugovor do leta 2029. godine.

