Fudbaleri Barselone upisali su siguran trijumf nad Real Ovijedom3:0 u meču 21. kola La Lige.

Dani Olmo je u 52. minutu doveo svoj tim u prednost, da bi Rafinja u 57. odličnim presingom sačekao grešku protivnika, a potom je hladnokrvnom egzekucijom i iskoristio kada ju je dočekao.

Odmah se lakše igralo na "Kamp Nou", te je domaćin u 73. minutu postavio konačan rezultat preko Lamina Jamala. I to na izuzetno efektan način.

Olmo je ovog puta bio u ulozi asistenta, pronašavši 18-godišnjaka koji je sa ivice šesnaesterca "makazicama" savladao rivalskog čuvara mreže.

Barsa ima bod prednosti u odnosu na Real, koji je prethodno savladao Viljareal.

Ovijedo ostaje na poslednjem mestu sa četiri boda zaostatka u odnosu na sledeći tim.

