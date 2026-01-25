Slušaj vest

Fudbaleri Mančester junajteda savladali su kao gosti u Londonu akteulnog lidera Premijer lige ekipu Arsenala rezultatom 3:2 u okviru 23. kola.

Majkl Karik je prošlog vikenda nadigrao Mančester siti, a sada je odneo pobedu protiv još jednog favorita za titulu.

Strelac za Arsenal bio je Mikel Merino uz autogol Martineza, dok su za Mančester pogađali Embeumo, Dorgu i Kunja za konačnih 3:2!

Arsenal je nakon ovog poraza ostao lider na tabelui sa četiri boda više od Mančester sitija, dok je Junajted na 4. mestu sa 38 bodova.

