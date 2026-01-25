Slušaj vest

Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su večeras u San Sebastijanu ekipu Selte sa 3:1, u utakmici 21. kola španske Primere.

Selta Foto: Pedro Mina / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Baskijski tim je poveo u 17. minutu preko Mikela Ojarsabala, da bi u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena ostali sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Duji Ćaleti-Caru.

Selta je to iskoristila i u 72. minutu izjednačila pogotkom Borhe Iglesijasa, ali je tri minuta kasnije novu prednost Sosijedadu doneo Ojarsabal svojim drugim golom na meču.

Konačnih 3:1 postavio je Brajs Mendes sa penala u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Selta se nalazi na sedmom mestu Primere sa 32 boda, dok je Real Sosijedad nakon trećeg vezanog trijumfa na osmoj poziciji sa 27 bodova.

Ekipu iz Viga u četvrtak očekuje poslednje kolo Lige Evropa i gostovanje Crvenoj zvezdi, dok u narednom kolu Primere gostuje Hetafeu.

Real Sosijedad sledeći meč u Primeri igra na gostovanju protiv Atletik Bilbaa.

