Fudbaleri Rome i Milana odigrali su večeras u Rimu nerešeno 1:1 u meču 22. kola italijanske Serije A.

Milan je vodio od 62. minuta golom Konija de Vintera, posle asistencije Luke Modrića. Lorenco Pelegrini je u 74. minutu iz penala poravnao rezultat.

Prethodno je fudbaler Milana Davide Bartezagi igrao rukom u svom šesnaestercu. Reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović proveo je ceo meč na klupi gostujućeg tima.

Milan je drugoplasirani na tabeli Serije A sa 47 bodova, vodeći Inter ima 52, a Roma je na trećem mestu sa 43.

U sledećem kolu Serije A, Milan će gostovati Bolonji, dok će Roma igrati protiv Udinezea.

