Fudbaleri Alavesa pobedili su večeras na svom terenu Betis sa 2:1, u meču 21. kola španske Primere.

Alaves je u vođstvo doveo Karlos Visente u trećem minutu, dok je drugi gol za domaći tim postigao Toni Martines u 47. minutu.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Ekipa iz Sevilje je do jedinog pogotka došla u petom minutu nadoknade drugog poluvremena, kada se u strelce upisao Abde Ezalzuli.

Betis na šestoj poziciji Primere ima 32 boda, a Alaves je prekinuo niz od pet vezanih mečeva bez pobede u domaćem šampionatu i sada zauzima 15. mesto sa 22 boda.

U sledećem kolu Betis dočekuje Valensiju, dok Alaves gostuje Espanjolu.

