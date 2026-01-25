Betis na šestoj poziciji Primere ima 32 boda, a Alaves je prekinuo niz od pet vezanih mečeva bez pobede
ALAVES KONAČNO SLAVIO: Plavo-beli prekinuli niz od pet utakmica bez pobede
Fudbaleri Alavesa pobedili su večeras na svom terenu Betis sa 2:1, u meču 21. kola španske Primere.
Alaves je u vođstvo doveo Karlos Visente u trećem minutu, dok je drugi gol za domaći tim postigao Toni Martines u 47. minutu.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Ekipa iz Sevilje je do jedinog pogotka došla u petom minutu nadoknade drugog poluvremena, kada se u strelce upisao Abde Ezalzuli.
Betis na šestoj poziciji Primere ima 32 boda, a Alaves je prekinuo niz od pet vezanih mečeva bez pobede u domaćem šampionatu i sada zauzima 15. mesto sa 22 boda.
U sledećem kolu Betis dočekuje Valensiju, dok Alaves gostuje Espanjolu.
