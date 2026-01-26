Slušaj vest

Fudbaleri Rome i Milana odigrali su večeras u Rimu nerešeno 1:1, u utakmici 22. kola italijanske Serije A.

Gosti su poveli u 62. minutu preko Konija de Vintera, a bod Romi doneo je Lorenco Pelegrini u 74. minutu sa penala.

Milan na drugom mestu Serije A ima 47 bodova, pet manje od vodećeg Intera, dok je Roma treća sa 43 boda.

U narednom kolu Milan gostuje Bolonji, a Roma gostuje Udinezeu.

