Još 12 osoba je ranjeno, a među njima su žena i dete.

Tragedija se dogodila u gradu Salamanka, a gradonačelnik Cesar Prijeto se oglasio tim povodom.

"Među povređenima u žalosnom i kukavičkom napadu u zajednici Loma de Flores tokom društvenog okupljanja bili su i žena i dete. Taj incident doprinosi talasu nasilja koji, nažalost, doživljavamo u državi, a posebno u Salamanki. Odgovorni će biti pronađeni", poručio je gradonačelnik u saopštenju.

Prijeto ističe da kriminalne grupe pokušavaju da se suprostave vlasti, ali da im to neće poći za rukom, preneo je "Rojters".

Kancelarija državnog tužioca u državi Gvanaguato, u kojoj se nalazi Salamanka, pokrenula je istragu.

"Kancelarija je koordinirala napore sa opštinskim, državnim i saveznim vlastima kako bi se ojačala bezbednost u tom području, zaštitili njeni građani i pronašli verovatni počinioci", navedeno je u saopštenju.

