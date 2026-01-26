Slušaj vest

U Tuzli su u subotu uveče navijači splitskog Hajduka napali pristalice Crvene zvezde, a sačekuša je napravljena nedaleko od tuzlanskog aerodroma.

Reč je o grupi navijača Crvene zvezde koja se vraćala iz Švedske nakon utakmice protiv Malmea u okviru Lige Evrope.

Potvrđeno je da su u prostorijama Uprave policije MUP-a tuzlanskog kantona zadržane 93 osobe koje su učestvovale u incidentu i da su povređene 23.

Sukob Delija i Torcide Foto: Printscreen / balkanskinavijaci / Instagram

Zaseda pristalica splitskog Hajduka za navijače Crvene zvezde odjeknula je širom navijačke scene i postala glavna tema. Reakcije nisu izostale ni van granica regiona, pa je jedna reakcija stigla i iz Lisabona.

Na stadionu „La Luž“, tokom meča Benfike i Amadore, domaći navijači su istakli uznemirujući transparent u znak podrške Torcidi, najvatrenijoj navijačkoj grupi Hajduka, sa kojom gaje dugogodišnje bratske odnose.

Na transparentu, istaknutom tik uz teren na „La Lužu“ i dodatno uokvirenom upaljenim bakljama, na hrvatskom jeziku stajala je poruka: „Braćo mesari, izdržite“.

Poruka sa transparenta predstavlja nedvosmislenu aluziju na ustaškog zločinca Vjekoslava Maksa Luburića i njegove koljače. Upravo tim nazivom označavani su ustaški zločinci koji su, pod Luburićevom komandom, u logorima Jasenovac i Stara Gradiška učestvovali u mučenju i likvidaciji Srba, Jevreja i Roma.

