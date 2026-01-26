Slušaj vest

Džonatan Barnet (75), nekadašnji superagent, poznat između ostalog i po tome što je učestvovao u transferu vrednom više od 100 miliona evra kada je Geret Bejl iz Totenhema prešao u Real Madrid.

Barnet je optužen da je u periodu od 2017. do 2023. godine ženu iz Australije, Džejn Dou, držao kao seksualnu robinju, više puta silovao i mučio.

Prema navodima civilne tužbe, ona je prvi put javno iznela svoju verziju događaja u sudskim dokumentima.

Tvrdnje govore da je Barnet pretio da će ubiti članove njene porodice, zbog čega je, kako kaže njen advokat, i dalje u strahu.

Agent je pod krivičnom istragom u Velikoj Britaniji zbog istih optužbi.

On vodi borbu pred Centralnim okružnim sudom u Kaliforniji i negira sve navode.

U tužbi je navedeno da je Barnet u potpunosti kontrolisao život žene, terao je da poštuje stroga pravila, učestvuje u sekdualnim radnjama i da se samopovređuje. Džejn takođe tvrdi da ju je terao da traži druge žene koje bi bile uključene u slične aktivnosti.

Među dokazima se nalaze i "WhatsApp" poruke između Džejn i Barneta, a u jednoj od njih on je napisao: "Moja robinja je danas bila odlična".

U celom postupku su optuženi "Creative Artists Agency" (CAA) i njihova nekadašnja filijala "CAA Stellar". Tužitelj tvrdi da je Barnet kositio položaj kako bi agenciju pretvorio u sredstvo za trgovinu ugroženim ženama.

CAA je odbacila sve optužbe.

CAA i Barnet su potvrdili povezanost između optuženog i žene u pomenutom periodu, ali tvrde da nije bilo nezakonitih aktivnosti.