Premijer liga je, bez ikakve dileme, najjače i najzanimljivije fudbalsko takmičenje na planeti - liga bez konkurencije, spektakl iz kola u kolo, sinonim za vrhunski kvalitet, neizvesnost i "svemirski fudbal". Na njenim terenima danas nastupaju najveće zvezde modernog fudbala poput Erlinga Halanda, Mohameda Salaha, Deklana Rajsa, Bukaja Sake, Bruna Fernandeša, Kola Palmera i brojnih drugih igrača koji diktiraju tempo savremenog fudbala i pomeraju granice igre.

Produženjem ugovora sa Premijer ligom, medijska kuća Arena Channels Group odnosno TV Arena sport dodatno učvršćuju svoju dominaciju kao najveća sportska medijska kuća u regionu. Gledaoci će i u narednoj deceniji moći isključivo na Areni sport da prate najveće i najvatrenije derbije engleskog fudbala - čuvene duele dva mančesterska giganta, Junajteda i Sitija, klasik severnog Londona između Arsenala i Totenhema, najveći ostrvski rivalitet koji čine Liverpul i Mančester junajted, zatim "Mersisajd derbi", a tu su i Čelsi, Aston Vila, Notingem Forest i mnogi drugi klubovi čiji susreti nedvosmisleno definišu globalni fudbalski spektakl.

Posebnu dimenziju Premijer ligi daju i igrači sa prostora Srbije i regiona, ostavljajući snažan pečat na Ostrvu. Domaću publiku posebno raduju nastupi Nikole Milenkovića u Notingem Forestu i Saše Lukića u Fulamu, dok region sa ponosom prati vrhunske partije Joška Gvardiola i Matea Kovačića u dresu Mančester sitija. Njihovo prisustvo dodatno povezuje publiku u regionu sa najelitnijim fudbalskim takmičenjem na svetu.

Zadovoljstvo produženjem saradnje sa najatraktivnijim takmičenjem na svetu nije krio ni generalni direktor Arene, Nebojša Žugić.

"Sa ponosom ističem da smo, na obostrano zadovoljstvo, saradnju sa najboljom fudbalskom ligom na svetu produžili do 2034. godine. Ovim ugovorom učvrstili smo svoju lidersku poziciju na sportskom medijskom nebu u regionu i svojim gledaocima potvrdili da ćemo im i dalje omogućiti da sve najbolje od sporta gledaju na jednoj adresi, na našoj i njihovoj Areni.

Sjajan partnerski odnos koji smo izgradili sa partnerima iz Engleske, dodatno ćemo unaprediti u godinama pred nama, omogućujući na taj način našim gledaocima i nove sadržaje i neka nova iznenađenja. Hvala našim partnerima iz EPL na sjajnoj saradnji, hvala Telekomu Srbija na ogromnoj podršci i hvala našoj publici na poverenju koje smo i ovaj put opravdali", istakao je prvi čovek Arena Channels Group.

Gledanost Premijer lige na kanalima TV Arena sport iz sezone u sezonu beleži rekordne rezultate. Tradicionalni subotnji termin od 16.00 časova, kada se igra gro utakmica kola, redovno ostvaruje izuzetne rejtinge i šerove koji, bez preterivanja, "paraju nebo", potvrđujući da je Premijer liga centralni sportski događaj vikenda, a isto važi i za jedinstvene i prepoznatljive multiprenose ovog takmičenja.

Ceo projekat realizuje se uz snažnu podršku kompanije Telekom Srbija, koja zajedno sa Arena Channels Group kontinuirano ulaže u vrhunski sportski sadržaj, najmoderniju tehnologiju i produkciju, sa jasnim ciljem - da gledaocima obezbedi najbolje moguće sportsko iskustvo.

Najveći derbiji, najveće svetske zvezde i fudbal najvišeg nivoa - sve to, ekskluzivno i samo na TV Arena Sport, do 2034. godine.

Kurir sport / TV Arena sport