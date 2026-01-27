Slušaj vest

Grinvud je na leto 2024. godine prešao u Olimpik, nakon odlaska iz Mančester junajteda. Za vreme boravka u engleskom klubu, Grinvud je bio optužen za napad i pokušaj silovanja, ali su optužbe povučene u februaru 2023. godine, što mu je omogućilo da nastavi karijeru.

On je igrao na pozajmici za Hetafe u sezoni 2023/2024, psle čega je prešao u Olimpik za 27 miliona funti. Debitantsku sezonu u francuskom klubu završio je osvajanjem trofeja za najboljeg strelca šampionata. On je u 64 utakmice u svim takmičenjima postigao 42 gola.

Predsednik Olimpika rekao je za britanski Telegraf da je pre dovođenja engleskog fudbalera razgovarao sa svojom majkom Begonjom.

"Za mene je ispravno otvoreno govoriti o tome. Stvaranje tabua nikada nije pozitivno. Za nas je to bila ogromna prilika na tržištu iz sportske perspektive gde smo veoma ozbiljno analizirali šta se dogodilo. U tom slučaju, nakon što sam imao sve informacije, a ovo je prvi put da o tome govorim, pozvao sam moju majku", rekao je Longorija.

"Pitao sam je: 'Šta misliš, sada kada znaš situaciju?'. Majka, koja je radila u zatvorskom sistemu u Španiji, bila je odlikovana državnom medaljom, pitao sam je šta bi uradila da je na mom mestu. Ona mi je odgovorila: 'Uradi to'. Uz sve informacije koje je imala", dodao je on.

Longorija je rekao da mu je bilo važno njeno mišljenje kao nekoga ko nema podsticaj u sportu.

"Njen jedini podsticaj je dobrobit njenog sina. Kao čoveka, a ne predsednika. Za mene je bilo veoma važno da mi je, znajući sve informacije, rekla: 'Uradi to' ", naveo je Longorija.

U vezi kritika oko transfera, predsednk je rekao da se ponašao normalno jer je imao sve informacije.

"Kao što radim upravo sada jer to je najvažnija stvar, imati normalan život. Da, znam da postoje kritike. Znam da je situacija potencijalno štetna za reputaciju. Ali, ako misliš da donosiš pravu odluku, sa pravim nivoom informacija, ali i iz ljudske perspektive, zato što je Mejson dobar dečko, ozbiljno. Od tada mirno spavam noću", dodao je on.