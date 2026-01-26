Fudbalski klub Bazel otpustio je danas trenera Ludovika Manjena, tri dana pre odlučujuće utakmice poslednjeg gola grupne faze Lige Evropa.
UPRAVA KLUBA MU URUČILA OTKAZ BEZ RAZMIŠLJANJA! Bazel otpustio trenera Ludovika Manjena
Manjen je otpušten dan posle pobede Bazela protiv Ciriha 4:3, ali i četiri dana od poraza 1:3 od Salcburga u Ligi Evropa, zbog kojeg bi ekipa mogla da bude eliminisana iz takmičenja.
Uprava Bazela saopštila je da su nastupi ekipe stagnirali i da nije došlo do željenog preokreta nakon zimske pauze.
Klub još nije imenovao novog trenera.
Bazel je trenutno četvrti na tabeli švajcarskog prvenstva sa 10 bodova zaostatka za vodećim Tunom.
U Ligi Evropa, uoči poslednjeg osmog kola, Bazel je 27. sa šest bodova i potrebna mu je pobeda u četvrtak na svom terenu protiv Viktorije iz Plzenja, ali i da se poklope ostali rezultati, kako bi se plasirao u nokaut fazu.
