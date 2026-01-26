Slušaj vest

Fudbalski klub Bazel otpustio je trenera Ludovika Manjena, tri dana pre odlučujuće utakmice poslednjeg gola grupne faze Lige Evropa. Manjen je otpušten dan posle pobede Bazela protiv Ciriha 4:3, ali i četiri dana od poraza 1:3 od Salcburga u Ligi Evropa, zbog kojeg bi ekipa mogla da bude eliminisana iz takmičenja.

1/10 Vidi galeriju POZNATI SU SVI UČESNICI POLUFINALA LIGE EVROPE! Poker Šahtjora protiv Bazela, minimalac Sevilje protiv Vulvsa! VIDEO Foto: EPA

Uprava Bazela saopštila je da su nastupi ekipe stagnirali i da nije došlo do željenog preokreta nakon zimske pauze.

Klub još nije imenovao novog trenera.

Bazel je trenutno četvrti na tabeli švajcarskog prvenstva sa 10 bodova zaostatka za vodećim Tunom.

U Ligi Evropa, uoči poslednjeg osmog kola, Bazel je 27. sa šest bodova i potrebna mu je pobeda u četvrtak na svom terenu protiv Viktorije iz Plzenja, ali i da se poklope ostali rezultati, kako bi se plasirao u nokaut fazu.