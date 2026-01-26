KURIR SAZNAKE! MILIONI STIŽU NA MARAKANU: Šavi Babika na radaru Aleksandra Stanojević, miljenika Grobara...
Stigao je letos Šavi Babika u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje, međutim, nije pokazao ništa što se od njega očekivalo jesenas u redovima srpskog aktuelnog šampiona.
Stoga, Zvezda želi da proda Babiku, a turski Karagumruk koga sa klupe predvodi bivši trener Partizana Aleksandar Stanojević, zainteresovan je za krilo crveno-belih, prenose tamošnji mediji.
Naime, prema pisanju transfer eksperta Santija Aune, Crvena zvezda i Karagumruk su blizu konačnog dogovora oko transfera Šavija Vorena Babike.
Sa druge strane, prema saznanju Kurira, Babika će u Tursku krenuti kao pozajmljen igrač, a cena komplentog otkupa 4.500.000 evra!
Verovatno će potencijali otkup zavisiti od timskog učinka do kraja sezone. Tačnije, Babika bi mogao da bude blizu stalnog angažmana u Turskoj ukoliko Karagumruk obezbedi opstanak. Trenutno drži fenjer u Superligi, sa samo devet osvojenih bodova. Od zone spasa udaljeni su sedam bodova.
