Srpski golman je zadobio povredu butnog mišića leve noge pre nekoliko dana koja izgleda ozbiljnije nego na prvi pogled morati malo duže da odsustvuje sa terena.

Vanja Milinković Savić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, /IPA / Sipa Press / Profimedia

Tako će Napoli biti bez svog prvog golmana na utakmicama protiv Čelsija i Fiorentine.

Vanja Milinković Savić  je u dosadašnjem delu sezone sakupio 27 nastupa na golu Napolija, a na 11 utakmica nije primio gol.

Napoli pred poslednje kolo Lige šampiona nalazi se na 25. mestu sa osam bodova.

