Vanja Milinković Savić neće moći da pomogne svojim saigračima na poslednjoj utakmici ligaškog dela Lige šampiona
HENDIKEP
SRPSKI GOLMAN PROPUŠTA KLJUČNI MEČ U LIGI ŠAMPIONA: Napoli ostao bez Vanje za utakmicu protiv Čelsija
Slušaj vest
Srpski golman je zadobio povredu butnog mišića leve noge pre nekoliko dana koja izgleda ozbiljnije nego na prvi pogled morati malo duže da odsustvuje sa terena.
Vanja Milinković Savić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, /IPA / Sipa Press / Profimedia
Vidi galeriju
Tako će Napoli biti bez svog prvog golmana na utakmicama protiv Čelsija i Fiorentine.
Vanja Milinković Savić je u dosadašnjem delu sezone sakupio 27 nastupa na golu Napolija, a na 11 utakmica nije primio gol.
Napoli pred poslednje kolo Lige šampiona nalazi se na 25. mestu sa osam bodova.
Reaguj
Komentariši