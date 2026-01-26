Predsednik Brazilske fudbalske konfederacije (CBF) Samir Šaud izjavio je da bi italijanski trener Karlo Ančeloti mogao da ostane selektor reprezentacije Brazila.
ANĆELOTI OSTAJE I POSLE MUNDIJALA: Brazilci žele da zadrže legendarnog Italijana!
Anćeloti je u maju prošle godine preuzeo reprezentaciju Brazila. Italijanski stručnjak ima ugovor sa CBF do kraja Mundijala.
Karlo Anćeloti Foto: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia, EPA-EFE/TOLGA AKMEN, Jose HERNANDEZ / AFP /Profimedia
"Razgovori već traju, a obe strane su zainteresovane za nastavak saradnje. Produženje ugovora pre početka SP je veoma važno za brazilski fudbal. Uvek sam govorio da verujem u srednjoročne i dugoročne projekte. Anćeloti je za kratko vreme potvrdio svoj kvalitet i kompetentnost. On je savršen za reprezentaciju Brazila. Želimo da mu damo više vremena za rad u brazilskom fudbalu", rekao je Šaud za italijanski sajt "Tuto merkato".
Anćeloti je vodio reprezentaciju Brazila na osam utakmica.
Tanjug
