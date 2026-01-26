Slušaj vest

Anćeloti je u maju prošle godine preuzeo reprezentaciju Brazila. Italijanski stručnjak ima ugovor sa CBF do kraja Mundijala.

Karlo Anćeloti Foto: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia, EPA-EFE/TOLGA AKMEN, Jose HERNANDEZ / AFP /Profimedia

"Razgovori već traju, a obe strane su zainteresovane za nastavak saradnje. Produženje ugovora pre početka SP je veoma važno za brazilski fudbal. Uvek sam govorio da verujem u srednjoročne i dugoročne projekte. Anćeloti je za kratko vreme potvrdio svoj kvalitet i kompetentnost. On je savršen za reprezentaciju Brazila. Želimo da mu damo više vremena za rad u brazilskom fudbalu", rekao je Šaud za italijanski sajt "Tuto merkato".

Anćeloti je vodio reprezentaciju Brazila na osam utakmica.

Tanjug

Ne propustiteFudbalENDRIK PREŠAO NA POZAJMICU U LION, PA POSLAO PORUKU ANĆELOTIJU: To me je zaista dirnulo...
profimedia-0904261067endrik.jpg
FudbalBRAZILCI SPREMILI NOVI UGOVOR ANĆELOTIJU! Italijanu stiže ponuda koju će jako teško odbiti!
profimedia-1007639444.jpg
FudbalBRAZIL I DALJE ČEKA! Nejmar propušta Mundijal?
Nejmar
FudbalDA LI ĆE NEJMAR IĆI NA SVETSKO PRVENSTVO?! Karlo Anćeloti morao da se oglasi zbog zvezde Brazila!
98989.jpg

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir