Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Seltu u četvrtak od 21.00 u osmom kolu prve faze Lige Evrope.

Tim povodom navijačka grupa "Delije" oglasila se saopštenjem:

- Nijedna borba nema smisla ako nema ljudi! Ne sumnjamo da će ljudi prepoznati momenat i ispuniti za početak severnu tribinu a onda i druge i dati vetar u leđa našem timu da pokuša da napravi čudo! Za to čudo je preduslov da uopšte probamo, pune tribine! Ova utakmica spada u red onih koje se čekakju a onda i pamte i prepričavaju - stoji u saopštenju "Delija".

Podseća se i na dvomeč istih rivala u Kupu UEFA. Bila je to sezona 2000/01. Tim iz Viga imao je Benija Mekartija, Gorana Đorovića, Gustava Lopeza i Katanju, međutim, Zvezda je imala Gorana Drulića koji je izrastao u heroja i postigao gol vredan pobede. Atmosfera na Marakani i tada je bila fenomenalna.

- Pun stadion zaslužuje ovaj uspeh i ova borba u koju ulazimo! Pre 26 godina ovaj isti protivnik u mnogo nižem delu takmičenja, izazvao je pažnju da su sve tribine bile krcate! Danas je taj protivnik podjednako atraktivan kao i tad, samo je ulog mnogo veći! Da popunimo Sever i ostale tribine i da zajedmo sa njima na terenu probamo da dođemo do čuda! Ovo je i provera koliko se zaista voli Zvezda i cene njeni uspesi u Evropskim okvirima!

