Tmurni dani nadvili su se iznad Humske ulice, a početak prolećnog dela sezone i napad na titulu šampiona Srbije je tu odmah iza "ćoška", već za vikend. protiv Radničkog iz Niša.

Kako je preneo "Telegraf", Partizanu su propala dva vrlo važna transfera i pojačanja.

FK Partizan - Zimske pripreme 2026 Foto: FK Partizan

Partizan je dugo pregovarao sa CSKA iz Moskve oko pozakmice dva fudbalera i budućih transfera Nikole Simića i Miloša Roganovića, ali čitav taj posao je pred kolapsom.

Razlog je želja ruskog kluba da odmah odvede štopera i desnog beka lidera Superlige Srbije, sa čim se nisu saglasili ljudi iz Humske i od saradnje gotovo sigurno neće biti ništa.

CSKA je želeo da plati Simića 6.500.000 evra u jednoj rati i Roganovića između 4.000.000 i 5.000.000 evra, ali su Rusi imali nameru da igrače povuku odmah. To crno-belima nije bilo u interesu zbog ambicija kluba iz Humske ovog proleća.

Predrag Mijatović, intervju za Kurir Foto: Nemanja Nikolić

Kako je posao kupovine propao ili je pred samim pucanjem, Rusi su blokirali pozajmice Artjoma Šumanskog i Ilje Agapova, što Partizanu sad pravi ozbiljan problem, jer su gotovo računali na dvojicu fudbalera ruskog kluba.

Videćemo kako će Partizan rešiti ovu situaciju...

