Fer Lopez (21) je ponikao u Selti, a prošle godine je stigao u Vulverhempton za 19,5 miliona funti.

Međutim, španski fudbaler se nije najbolje snašao u engleskom klubu, a odigrao je samo 12 utakmica za Vulverhempton u svim takmičenjima. Posle dogovora dva kluba odlučeno je da Fer Lopez nastupa za Seltu do kraja sezone.