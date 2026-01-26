Slušaj vest

Fer Lopez (21) je ponikao u Selti, a prošle godine je stigao u Vulverhempton za 19,5 miliona funti.

Selta Foto: Pedro Mina / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

 Međutim, španski fudbaler se nije najbolje snašao u engleskom klubu, a odigrao je samo 12 utakmica za Vulverhempton u svim takmičenjima. Posle dogovora dva kluba odlučeno je da Fer Lopez nastupa za Seltu do kraja sezone.

Fudbaleri Selte gostovaće u četvrtak ekipi Crvene zvezde u osmom kolu Lige Evrope.

Tanjug

