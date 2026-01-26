Fudbaler Vulverhemptona Fer Lopez igraće do kraja sezone na pozajmici u Selti, saopštio je španski klub.
LIGA EVROPE
SELTA SE POJAČALA PRED ZVEZDU: Španski klub doveo igrača iz Premijer lige pred dolazak u Beograd!
Fer Lopez (21) je ponikao u Selti, a prošle godine je stigao u Vulverhempton za 19,5 miliona funti.
Selta Foto: Pedro Mina / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia
Međutim, španski fudbaler se nije najbolje snašao u engleskom klubu, a odigrao je samo 12 utakmica za Vulverhempton u svim takmičenjima. Posle dogovora dva kluba odlučeno je da Fer Lopez nastupa za Seltu do kraja sezone.
Fudbaleri Selte gostovaće u četvrtak ekipi Crvene zvezde u osmom kolu Lige Evrope.
Tanjug
