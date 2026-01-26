Slušaj vest

Fudbaleri Udinezea pobedili su večeras na gostujućem terenu Veronu 3:1, u utakmici 22. kola italijanske Serije A.

Prednost Udinezeu doneo je Artur Ata golom u 23. minutu, a izjednačenje Veroni Gift Orban pogotkom tri minuta kasnije.



Vođstvo Udinezeu vratio je Alesandro Zanoli golom u 58. minutu, a konačan rezultat je postavio Kinan Dejvis pogotkom u 67. minutu.

Udineze se nalazi na 10. poziciji na tabeli sa 29 bodova, dok Verona zauzima poslednje, 20. mesto sa 14 bodova.

Udineze će u narednom kolu u Udinama dočekati Romu, dok će Verona igrati na gostujućem terenu protiv Kaljarija.