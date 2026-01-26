Đirona zauzima 10. mesto na tabeli sa 25 bodova, dok se Hetafe nalazi na 17. poziciji sa 22 boda
UZBUDLJIV REMI: Đirona pogotkom u nadoknadi vremena izborila bod protiv Hetafea
Fudbaleri Đirone odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv Hetafea 1:1, u utakmici 21. kola španske Primere.
Prednost Hetafeu doneo je Luis Vaskes golom u 59. minutu, a izjednačenje Đironi Vitor Rejs pogotkom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Đirona zauzima 10. mesto na tabeli sa 25 bodova, dok se Hetafe nalazi na 17. poziciji sa 22 boda.
Đirona će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Ovijeda, dok će Hetafe dočekati Seltu.
