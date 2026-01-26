Slušaj vest

Fudbaleri Đirone odigrali su večeras na svom terenu nerešeno protiv Hetafea 1:1, u utakmici 21. kola španske Primere.

Prednost Hetafeu doneo je Luis Vaskes golom u 59. minutu, a izjednačenje Đironi Vitor Rejs pogotkom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Đirona zauzima 10. mesto na tabeli sa 25 bodova, dok se Hetafe nalazi na 17. poziciji sa 22 boda.

Đirona će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Ovijeda, dok će Hetafe dočekati Seltu.

