Fudbaleri Evertona odigrali su večeras na svom terenu u Liverpulu nerešeno protiv Lidsa 1:1, u utakmici 23. kola Premijer lige.

Prednost Lidsu doneo je Džejms Džastin golom u 28. minutu, a izjednačenje Evertonu Tjerno Bari pogotkom u 76. minutu.

 Everton zauzima 10. mesto na tabeli sa 33 boda, dok se Lids nalazi na 16. poziciji sa 26 bodova.

Everton će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Brajtona, dok će Lids dočekati Arsenal.

