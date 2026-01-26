Everton zauzima 10. mesto na tabeli sa 33 boda, dok se Lids nalazi na 16. poziciji sa 26 bodova
Fudbal
PODELA PLENA U LIVERPULU: Everton u finišu meča do boda protiv Lidsa
Slušaj vest
Fudbaleri Evertona odigrali su večeras na svom terenu u Liverpulu nerešeno protiv Lidsa 1:1, u utakmici 23. kola Premijer lige.
Prednost Lidsu doneo je Džejms Džastin golom u 28. minutu, a izjednačenje Evertonu Tjerno Bari pogotkom u 76. minutu.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Everton zauzima 10. mesto na tabeli sa 33 boda, dok se Lids nalazi na 16. poziciji sa 26 bodova.
Everton će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Brajtona, dok će Lids dočekati Arsenal.
Reaguj
Komentariši