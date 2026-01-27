Slušaj vest

Čuveni srpski fudbalski sudija, Srđan Jovanović, gostovao je u podkastu "Super indirektno" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.

Otvorio je dušu Jovanović kao nikada do sada, a za početak otkrio je kako nikada nije imao pritiske pred velike utakmice.

- Pritisaka ja nisam imao nikada nikakvih. To tvrdim odgovorno i mogu sada na poligraf ako ga organizujete da sednem. Apsolutno nula pritisaka, nula bilo kakvih smernica - istakao je on, a zatim se osvrnuo na prvi derbi koji je sudio:

- Prvi derbi koji sam dobio... Očekivalo se da sudim, neko vreme sam sudio sve jače utakmice u UEFA, ali derbi nisam dobijao. Javnost je to malo iritiralo i ja sam dobio prvi derbi. Slaviša Kokeza je tad bio predsednik Saveza, Terzić je bio predsednik Zvezde i Vučelić predsednik Partizana. Kokeza je organizovao sastanak u Savezu sa idejom da se svi malo upoznamo. Ja nikada u životu nisam popričao sa Vazurom, sa Vučelićem tada, niti sa Terzićem osim dve, tri rečenice.

1/5 Vidi galeriju Srđan Jovanović Foto: Broer van den Boom / AFP / Profimedia, Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Zatim se na sastanku desilo nešto što nije očekivao.

- I mi imamo sastanak i sad to kreće razgovor. Terzić ima tu neke svoje izlaganja, šale. Seli smo i počinjemo razgovor. Kaže predsednik Saveza da mu je želja da mi se da šansa, da sam mlad sudija, perspektivan. Terzić kaže kako se slaže, da sam ja najbolji sudija naš u tom momentu, da treba da dobijem derbi i to. Kaže: "Ali tebe će", kaže, "uvek pratiti to da si Partizanov sudija". Do tog momenta ne postoji informacija da sam ja Partizanov sudija. Sad Vučelić kaže: "Čekaj, čekaj, ovo", kaže, "ne znam ni ja" - otkrio je Jovanović, pa dodao:

- I ovaj, kaže on: "Ne, ne, ti ne znaš Vučela", kaže, "ali njegov stric pokojni", koji je bio moj dobar prijatelj, je radio u Partizanu i zbog toga..."

Otkrio je i kako smatra da nikada nije oštetio Crvenu zvezdu.

- Voleo bih neko da mi kaže i pokaže gde sam to 'upropastio' Zvezdu na derbiju. Čak ne na derbiju, nego uopšte. Voleo bih da mi pokaže, jer nije samo Zvezda, već je i Partizan bio protiv mene kada je Savo Milošević izlazio sa terena, šutirao mikrofon, bili su ljuti, 'Nećemo Srđana Jovanovića' i slično. Ne pogađa me to, jer znam da sam ispravan.

Foto: Beta Marko Metlas

Zatim je dodao da kako bi voleo da sudi derbi, ali da mu je i ovako dobro.

- Ljudi, iskreno da vam kažem, imao sam iskrenu želju da sudim derbi, jer sam Beograđanin, sa ovog asfalta, išao sam kao dete i na Partizan i na Zvezdu jer sam voleo fudbal i niko sa strane ne može da mi kaže šta je derbi. Odsudio sam jedan i stvarno zadovoljio svoje potrebe. Potom sam sudio još tri i mislim da je u ovom trenutku Srđan Jovanović potreban derbiju, nego derbi meni. Sudio sam velikim klubovima, lakše mi da kažem kojem nisam nego kome jesam i ne moram da sudim više ni Partizanu i Zvezdi, što se mene lično tiče. OK mi je sa mojim utakmicama, koje uglavnom i sudim, Čukarički - Napredak, Napredak - Radnički Niš, Javor, nema mnogo navijača, uživamo - istakao je Jovanović.

Kurir sport / Super indirektno

BONUS VIDEO: