Ono što se moglo i naslutiti odmah posle sinoćnjeg šokantnog poraza Makabija u gradskom derbiju protiv Hapoela iz Tel Aviva, ovog jutra je zvanično potvrđeno iz kluba - Makabi je smenio srpskog stručnjaka Žarka Lazetića.

U kratkom klupskom saopštenju se navodi i izjava vlasnika kluba Miča Goldhara.

''Razgovarao sam sa Žarkom i obavestio ga o svojoj odluci. Želeo bih da se zahvalim Žarku na njegovom doprinosu klubu tokom njegovog mandata, uključujući i vođenje kluba do osvajanja 26. titule prvaka'', poručio je Goldhar.

Žarko Lazetić - trener Makabija

Podsetimo, Makabi je sinoć u derbiju dugo vodio sa 1:0, ali je u nadoknadi vremena primio dva gola i ostao bez ijednog boda, a ujedno se još više udaljio od vrha tabele i za vodećim Beitarom iz Jerusalima zaostaje čitavih deset bodova.

To je bio treći uzastopni poraz Makabija, posle 4:1 od Makabija iz Haife, kao i 1:0 od Frajburga u Ligi Evrope.

Lazetić je već nedeljama unazad bio pod velikim pritiskom nezadovoljnih navijača, čelnici kluba su mu davali podršku, ali poraz od Hapoela i način na koji je došlo do njega, doveli su do definitivnog rastanka.

