HANSI FLIK DOBIJA NEOČEKIVANO POJAČANJE: Urugvajac stiže u Barselonu
Levonogi fudbaler uskoro stiže u Barselonu.
U pitanju je Urugvajac Patrisio Pasifiko, mladi levi bek koji dolazi iz Defensora, jednog od najjačih klubova u Urugvaju i Hansi Flik dobio je neočekivano pojačanje.
Hansi Flik Foto: Starsport/Srđan Stevanović
Imajući u vidu finansijsku situaciju u klubu, Barselona će ga dovesti na pozajmicu, sa opcijom da dobije 80% njegovog ugovora za tri miliona evra.
Čitava suma može narasti do 3.8 miliona evra ukoliko se ispune bonusi i to ako Pasifiko bude igrao 30 minuta u makar deset mečeva u narednih pet meseci.
Biće registrovan za rezervni tim kod Beletija, a od srede bi trebalo već da ga vidimo i na treningu.
Inače, ovaj momak ima samo 19 godina.
Kurir Sport / Sportske.net
