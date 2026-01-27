Slušaj vest

Levonogi fudbaler uskoro stiže u Barselonu.

U pitanju je Urugvajac Patrisio Pasifiko, mladi levi bek koji dolazi iz Defensora, jednog od najjačih klubova u Urugvaju i Hansi Flik dobio je neočekivano pojačanje.

Imajući u vidu finansijsku situaciju u klubu, Barselona će ga dovesti na pozajmicu, sa opcijom da dobije 80% njegovog ugovora za tri miliona evra.

Čitava suma može narasti do 3.8 miliona evra ukoliko se ispune bonusi i to ako Pasifiko bude igrao 30 minuta u makar deset mečeva u narednih pet meseci.

Biće registrovan za rezervni tim kod Beletija, a od srede bi trebalo već da ga vidimo i na treningu.

Inače, ovaj momak ima samo 19 godina.

Kurir Sport / Sportske.net

