Fudbaleri Crvene zvezde igraju u četvrtak (21.00) protiv Selte poslednju utakmicu grupne faze Lige Evrope, na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Uprava kluba na čelu sa direktorom Zvezdanom Terzićem zadovoljna je kako ide prodaja karata i nadaju se dobroj poseti u četvrtak veče na popularnoj Marakani.

Crveno-beli su pred duel sa Seltom snimili zanimljivu najavu utakmice, gde su u glavnim ulogama glumci i veliki navijači Crvene zvezde Ivana Zečević i Miloš Petrović-Trojpec.

Njih dvoje su na više nego interesantan način pozvali navijače da u što većem broju ispune tribine stadiona "Rajko Mitić".

Fudbaleri Crvene zvezde sa direktorom Zvezdanom Terzićem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Izabranici trenera Dejana Stankovića već su izborili evropsko proleće i plasman u šesnaestinu finala takmičenja. U slučaju trijumfa nad Seltom i da im se poklope neki rezultati direktinih rivala, crveno-beli bi mogli da se domognu plasmana u prvih osam ekipa, što garantuje direktan prolaz u osminu finala Lige Evrope.

Baš iz tog razloga u klubu se nadaju da će navijači prepoznati trenutak i ispuniti Marakanu do poslednjeg mesta.