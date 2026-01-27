Slušaj vest

Fudbalski klub Bajern iz Minhena potvrdio je danas da vodi razgovore o produženju ugovora sa kapitenom reprezentacije Engleske Harijem Kejnom. Kejn je u Bajern stigao iz Totenhema 2023. godine, a važeći ugovor ističe mu na kraju naredne sezone. Dolazak u Minhen doneo mu je i prvi veliki trofej u karijeri, pošto je Bajern prošle sezone osvojio titulu u Bundesligi.

Od tada je Kejn dva puta bio najbolji strelac nemačkog prvenstva, a sa 21 golom na 19 utakmica ove sezone nalazi se na putu da eventualno ugrozi rekord Roberta Levandovskog od 41 pogotka u jednoj bundesligaškoj sezoni.

"Razgovaramo i svima je jasno da u nekom trenutku mora da se donese odluka. Čekamo odgovor (defanzivca Dajoa Upamekana) i razgovaramo sa Harijem", rekao je član uprave Bajerna za sport Maks Eberl na ligaškom događaju u ponedeljak.

Kejn je do sada postigao 119 golova na 126 utakmica za Bajern, oborivši pritom nekoliko dugogodišnjih rekorda u nemačkom fudbalu. Ove sezone je u svim takmičenjima upisao 34 gola na 30 mečeva.

Generalni direktor kluba Jan-Kristijan Drizen nagovestio je da pregovori mogu da se vode bez žurbe.

"Hari ima veliko poverenje, oseća se veoma dobro u Minhenu. Apsolutno nemamo razloga da žurimo", rekao je Drizen u izjavi za nemačku agenciju dpa.

