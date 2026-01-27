Slušaj vest

Tuča navijača Crvene zvezde i Hajduka u Tuzli šokirala je čitav region. Nekoliko snimaka se pojavilo, a informacije koje stižu govore o razmerama ovog incidenta.

Uprava policije MUP-a tuzlanskog kantona je potvrdila da je uhapšeno 93 osoba koje su učestvovale u incidentu, a da je 23 osoba povređeno.

Navijači Hajduka su sačekali navijače Crvene zvezde u blizini tuzlanskog aerodroma nakon povratka sa utakmice protiv Malmea.

Portal, "avaz.ba" objavi je fotografije uhapšenih navijača Hajduka koji su bili na ročištu pred Opštinskim sudom u Živinicama.

Ročište je održano po predlogu Tužilaštva TK za određivanje jednomesečnog pritvora za 14 osoba, pripadnika navijačke grupe Torcida.

Kako pomenuti portal navodi, pritvor je predložen za jedanaest državljana Republike Hrvatske: Josipa Kusturu (39), Ivana Beokovića (33), Tomislava Kusturu (40), Alena Barunčića (22), Marka Jovanovića (25), Petra Vukasovića (45), Peru Vujčića (31) iz Splita, Marina Kristiana Mikelia (24) iz Trogira, Roka Kalašića (22) iz Pule, Duju Penića (30) iz Ploča, Ivana Vrsalovića (25) iz Supetara, te tri državljana Bosne i Hercegovine Marka Primorca (27) iz Čitluka, Josipa Sivrića (20) iz Međugorja i Andreja Jokića (28) iz Brčkog (koji ima državljanstvo BiH i Austrije).

"Oni su osumnjičeni da su 24. januara 2026. godine oko 22 sata u mestu Dubrave Gornje u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla delovali kao organizovana grupa, koju su pored njih činila i druga lica. Oni su sa više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmea doći na aerodrom, i kada je grupa navijača pomenutog kluba izašla iz kruga aerodroma, izvršili su napad na njih upotrebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete, pri čemu su četiri osobe teško telesno povređene, uključujući i jednog policijskog službenika PU Živinice koji je izašao na službenu intervenciju, te je više osoba lakše povređeno", rekli su iz Tužilaštva TK.

Uz izveštaj o učinjenom krivičnom delu i prateće materijalne dokaze osumnjičeni su predati u nadležnost Tužilaštva TK.

"Protiv osumnjičenih je donesena naredba o provođenju istrage i ispitani su u prostorijama Tužilaštva. Pritvor je predložen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti, odnosno nastaviti sa vršenjem ovog ili sličnih krivičnih dela na teritoriji Bosne i Hercegovine", navedeno je, a preneo je "avaz.ba".

Svedok tuče ostao u šoku



Za Televiziju Tuzlanskog kantona govorio je Halid Alibašić, jedan od svedoka horora, koji je izneo jezive detalje.

"Krenuli smo da vidimo šta se događa, da pomognemo. Uleteo sam u tuču gde su se ljudi udarali drškama, lancima, kamenjem... Pre toga sam video poskidanu odeću po putu. Ljudi su bili goli, bacali su odeću u kombije. Po meni je tu bilo najmanje 100-150 ljudi. Ja sam bio u ratu, ali ovde mi je bila veća trema", počeo je priču Alibašić za Televiziju Tuzlanskog kantona, pa dodao:

"Nama su javljali da su ulazili u kuće i nudili novac samo da ih se preveze odavde. Nudili su lepe pare. Meni je lično jedan ušao u auto. Ja sam izašao iz svog automobila, izvadio ključ, pobegao, nisam znao kako da ga isteram".

Istakao je i kako je i sam zaradio par udaraca.

"Niko tu ništa ne priča, tu se samo udara, svađa i psuje. To je bio jedan haos, prvi ovakav u mom životu. Palicom sam dobio po ruci, dva-tri udarca sam uspeo da izbegnem, čovek maše k'o Maksim po diviziji".

Za kraj je na jeziv način opisao povređene.

"Glave razbijene, rupe po glavama... Molim Boga da prežive, ali su izlupani ljudi baš maksimalno. Pa zamislite da vas neko drvenom drškom udara. Ja sam dobio jedan udarac i jutros sam se javio u hitnu. Čitavu noć smo hodali po selu i hvatali ljude, ne mogu da verujem šta se događalo", zaključio je Halid Alibašić.

