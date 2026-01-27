Fudbaler Barselone Lamin Jamal je postigao gol o kojem se priča i dva dana posle utakmice.
MAJSTORIJA
MALO KO BI UOPŠTE POMISLIO DA ŠUTIRA IZ OVE POZICIJE! Pogledajte strašan potez i golčina Jamala o kojoj bruji Evropa (VIDEO)
Barselona je u subotu pobedila Ovijedo na domaćem terenu rezultatom 3:0 u 21. kolu La Lige.
Posle 0:0 na poluvremenu Dani Olmo je u 52. minutu doneo prednost Barseloni, a Rafinja je u 57. minutu povisio na 2:0.
Poslednji gol na utakmici je postigao Lamin Jamal u 73. minutu, na asistenciju Olma.
Lamin Jamal, gol protiv Ovijeda Foto: Joan Monfort/AP, ALEJANDRO GARCIA/EFE
Gol je toliko dobar da se o njemu priča i dva dana nakon meča.
Katalonci su se u ponedeljak pohvalili i objavili su snimak pogotka na društvenim mrežama.
Pogledajte majstoriju mladog Španca:
