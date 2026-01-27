Slušaj vest

Barselona je u subotu pobedila Ovijedo na domaćem terenu rezultatom 3:0 u 21. kolu La Lige.

Posle 0:0 na poluvremenu Dani Olmo je u 52. minutu doneo prednost Barseloni, a Rafinja je u 57. minutu povisio na 2:0.

Poslednji gol na utakmici je postigao Lamin Jamal u 73. minutu, na asistenciju Olma.

Lamin Jamal, gol protiv Ovijeda Foto: Joan Monfort/AP, ALEJANDRO GARCIA/EFE

Gol je toliko dobar da se o njemu priča i dva dana nakon meča.

Katalonci su se u ponedeljak pohvalili i objavili su snimak pogotka na društvenim mrežama.

Pogledajte majstoriju mladog Španca:

