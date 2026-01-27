Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak, 29. januara od 21.00 čas ugostiti ekipu Selte u okviru osmog kola ligaške faze Lige Evrope.

O očekivanjima pred predstojeći duel govorio je bivši napadač Crvene zvezde i strelac pobedonosnog gola protiv španske ekipe u duelu iz 2000. godine Goran Drulić.

Goran Drulić u meču protiv Selte u duelu sa Valerijem Karpinom 2000. na Marakani Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

– Kad vratim film unazad i pogledam svoje utakmice, uvek sam mislio da sam protiv Meca igrao meč sa najviše publike. Međutim, sada vidim da je protiv Selte stadion bio pun do poslednjeg mesta, da igla nije mogla da padne. Sećam se da je atmosfera bila izvanredna i da se svih 90 minuta konstantno navijalo. Ljudi su imali ogromnu želju da isprate taj meč, naročito jer nam nije bilo dozvoljeno da utakmicu sa Lesterom igramo u Beogradu - rekao je Goran Drulić za zvanični sajt kluba i nastavio:

- Zbog toga su jedva čekali da ugoste jedan veliki inostrani tim poput Selte, koja je tada imala 16 ili 17 reprezentativaca u svom sastavu. Sama utakmica bila je prava borbena, i mi i oni smo bili pravi borci, nije bilo previše šansi, ali smo mi iskoristili jednu u Beogradu i u Španiju otišli sa tom malom, ali značajnom prednošću.

Iskoristio je priliku bivši napadač Crvene zvezde i da uputi poruku navijačima pred izuzetno važan meč.

– Pre svega, poželeo bih Dejanu Stankoviću da su mu svi igrači zdravi i da ih ima na raspolaganju. Takođe, voleo bih da navijači Crvene zvezde dođu u velikom broju, da bodre i pomognu ekipi, jer je faktor 12. igrača izuzetno važan. Želim im i da uživaju u jednoj prelepoj utakmici. Obe ekipe imaju određenu vrstu pritiska, ali ne preveliku i verujem da nas očekuje lepa i zanimljiva utakmica. Nadamo se pobedi – zaključio je Drulić.