U 22. kolu italijanskog prvenstva fudbaleri Rome i Milana su u Rimu odigrali utakmicu bez pobednika.

Meč drugoplasirane i trećeplasirane je završen rezultatom 1:1, a uz ovakav ishod Inter koji je prvi na tabeli je sada na pet bodova prednosti u odnosu na Milan i devet u odnosu na Romu i Napoli.

Prednost Milanu je doneo De Vinter u 62. minutu, a konačan rezultat je postavio Pelegrini u 74. minutu sa bele tačke.

Izvođenju jedanaesterca je prethodila neobična situacija i žuti karton za Majka Manjana, golmana Milana, zbog pokušaja da dekocentriše izvođača.

Na društvenim mrežama je postao viralan snimak ove situacija, a na njemu je prikazan razgovor Manjana sa sudijom i čudno ponašanje obojice.

Sudija je pokušao da objasni čuvaru mreže da je potrebno da stane na gol i sačeka izvođenje udarca sa bele tačke. Francuz je zatim zgazio na nogu sudije, a ubrzo je zbog poteza rukom dobio žuti karton.

