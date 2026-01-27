Slušaj vest

Pokojni Mino Rajola je bio jedan od najvećih agenata iz sveta fudbala, a između ostalih zvezda je vodio računa o karijeri Zlatana Ibrahimovića.

Šveđanin se prisetio jedne situacije sa Rajolom koji je preminuo 2022. godine 

"Dođe on kao Soprano. Je l' se sećaš Sopranosa? Mali, stomak ovako, dođe, skine četiri dokumenta. Prvi je David Trezege, 27 utakmica, 20 golova. Bobo Vijeri, 23 utakmice, 20 golova...", rekao je Ibrahimović prilikom gostovanja u emisiji "(Ne)uspeh prvaka" koju vodi Slaven Bilić.

Zlatan Ibrahimović - životna ispovest na maternjem jeziku Foto: Printscreen

Potom je objasnio šta se dogodilo kada je došao do njegovog dokumenta.

"I on izvadi moj dokument. Ibra, 27 utakmica, tri gola. kaže meni: "Gde mogu da te prodajem sa ovim brojevima?". Ja rekao: "Pa dobro, ako bih ja imao brojeve kao ovaj drugi... ne treba mi agent. I moja mama bi mogla da me prodaje. A meni treba agent radi ovih brojeva", rekao je Ibrahimović.

"I on se smeje! "U pravu si, potrebno ti je čudno", kaže on meni".

