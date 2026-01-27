Slušaj vest

Iz Rumunije ovog utorka stižu tragične vesti. Naime, najmanje sedam navijača PAOK-a izgubilo je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji, u okolini Temišvara, prenose lokalni mediji.

Tragedija se zbila na oko 60 kilometara od granice sa Srbijom.

Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen

Navijači solunskog kluba bili su na putu ka Francuskoj, gde njihov klub u četvrtak igra meč osmog kola Lige Evrope protiv Olimpika iz Liona. Nažalost, putovanje se pretvorilo u tragediju.

U jednom trenutku vozilo kojim su se prevozili prešlo je u suprotnu saobraćajnu traku, nakon čega je došlo do direktnog sudara sa kamionom. Okolnosti nesreće i dalje su predmet istrage nadležnih organa.

Uskoro opširnije...

Ne propustiteFudbalANDRIJA ŽIVKOVIĆ HEROJ SOLUNA: PAOK na krilima srpskog reprezentativca srušio Betis! Grci na pragu evropskog proleća
Andrija Živković
FudbalBIVŠI FUDBALER ZVEZDE OBLAČI CRNO-BELI DRES! Cena je visoka, šta će na ovo reći Grobari?!
drkusa.jpg
FudbalKAKVA PARTIJA SRPSKOG FUDBALERA! Stanić pogodio, pa asistirao u remiju Ludogoreca i PAOK-a!
profimedia-1047676394.jpg
FudbalROMA SRUŠILA LIDERA: Het-trik Stanića u pobedi Ludogoreca nad Seltom
FK Roma

PAOK navijači Izvor: Kurir