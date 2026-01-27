Slušaj vest

Iz Rumunije ovog utorka stižu tragične vesti. Naime, najmanje sedam navijača PAOK-a izgubilo je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji, u okolini Temišvara, prenose lokalni mediji.

Tragedija se zbila na oko 60 kilometara od granice sa Srbijom.

Nesreća, navijači Paoka

Navijači solunskog kluba bili su na putu ka Francuskoj, gde njihov klub u četvrtak igra meč osmog kola Lige Evrope protiv Olimpika iz Liona. Nažalost, putovanje se pretvorilo u tragediju.

U jednom trenutku vozilo kojim su se prevozili prešlo je u suprotnu saobraćajnu traku, nakon čega je došlo do direktnog sudara sa kamionom. Okolnosti nesreće i dalje su predmet istrage nadležnih organa.

