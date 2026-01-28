Slušaj vest

FK Crvena zvezda posle 26 godina dočekaće Seltu u evropskim UEFA takmičenjima.

U četvrtak veče od 21.00 čas crveno-beli igraju utakmicu poslednjeg kola grupne faze Lige Evrope, protiv predstavnika Španije, koji dolazi iz jedne od najjačih liga na svetu.

Dvomeč sa Seltom

Crvena zvezda je 2000. godine igrala dvomeč protiv Selte, u Beogradu je klub iz Ljutice Bogdana 1A slavio rezultatom 1:0, dok je u Vigu poražen 3:5. Dalje je prošao tim iz Španije, koji je tih godina imao više nego respektabilan sastav.

Učesnik tog dvomeča između Crvene zvezde i Selte bio je Dejan Ilić, čuveni fudbaler crveno-belih, poznat po tome što je na sredini terena bio besprekoran u defanzivnim zadacima. I čovek koji je od 1997. do 2002. nosio dres Zvezde.

Mi bismo voleli...

Ponovo igraju Zvezda i Selta. Šta očekujete u četvrtak?

- Kao i uvek, kad igramo u našoj kući, očekujem da pobedimo! Sa kim god da igramo. Utakmica protiv Selte je kruna svega onoga, što je Crvena zvezda ove sezone uradila u Ligi Evrope. E, sad, jasno je šta bismo mi voleli. I to je jedno, a realnost možda nešto sasvim drugo. Selta je jedna od najkvalitetnijih ekipa u Ligi Evrope, ali i Španije - počeo je razgovor za Kurir Dejan Ilić (49) i nastavio:

- Dobar rezultat koji smo ostvarili u Malmeu daje nam mirnoću da se na smiru spremi utakmica protiv Selte. Da, u meč uđemo sa manjim opterećenjem, što može biti veliki plus za nas. Zvezda ima kvalitet i nalazi se u Evropi baš tamo gde joj je i mesto.

Španci igraju brzo, ali...

Kako ste videli utakmicu Zvezde u Malmeu?

- Sjajna je stvar posle pauze odigrati onako kvalitetno i dobro u Malmeu. Stručni štab je izuzetno spremio utakmicu, igrači odigrali maksmialno, na opšte zadovoljstvo navijača. Zvezda bila čitavo vreme u presingu na njihovoj polovini. Stvarno jedno odlično izdanje, iako treba biti pošten i reći da Malme nije kvaliteta kao Selta.



Koliko dobro poznajete sadašnji tim iz Viga?

- Selta igra brzo, dolaze iz kvalitetne lige i moraćemo biti obazrivi. Moramo biti svesni da ćemo možda igrati onoliko, koliko nam protivnik bude dozvolio. Sigurno je da će pokušati da nametnu svoj stil igre. Ali, mislim da Zvezda ima odgovor. I treba da budemo realni optimisti. Očekujem lepo veče, znam, da će stadion biti sigurno pun. Postoje svi preduslovi da odigramo odličnu evropsku utakmicu. I nadam se dobrom rezultatu. A, to znači, pobeda. (smeh)

Stanković oživeo Zvezdu

Gde će Selta da pravi najveći problem?



- Selta ima dosta dobar napad, mnogo su brzi, mnogo brzo igraju. I to je problem, posebno sa našom poslednjom linijom, koja jeste sporija. Ali uz dobru postavku, kompaktnost cele ekipe, to može da se neutrališe. Jedva čekam da vidim kako će to Deki da sklopi. Verujem da ima način kako da spreči sve Seltine vrline i sakrije sve Zvezdine mane.



Igrali ste sa Dejanom Stankovićem u Zvezdi. Kako vam deluje kao trener?

- Što se Dekija tiče, mi koji ga dobro znamo, vidimo rođenog pobednika! Njegov karakter ne dozvoljava da bude drugačije. Već protiv Malmea videlo se da je napredovao, da je iskusniji... I to se vidi u odnosu na njegov prvi boravak na Marakani. Nikada se nije zadovoljavao prosekom, uvek je tražio više i više. Takav je bio kao igrač, takav je i kao trener. I kada trener želi više, onda to i igrači rado prihvataju. Sve ovo što smo videli u Malmeu izgleda drugačije na terenu, nego što je bilo poslednjih nekoliko meseci. Da me neko ne razume pogrešno, Vladan Milojević je mnogo uradio za Zvezdu i njemu idu velike zasluge za ukupan rezultat u Evropi. Možda je došlo do zasićenja i ova promena sa Dekijem je dobrodošla.

Zvezda može protiv bilo koga

Koliko Crvena zvezda može u Ligi Evrope?



- Ako se sećate, u jednom trenutku bilo je, da li ćemo uopšte proći među 24 ekipe... A, onda je došao niz sjajnih rezultata, četiri pobede zaredom i sada imamo čemu da se nadamo. Verujem da će sve to biti bolje i bolje, iz meča u meč, mada Zvezda i sada dobro izgleda. Ako se nastavi ovako, što je logično, onda taj nivo zadržavaš i podižeš na više. Očekujem to, jer ovi momci imaju kvalitet i mogu da napreduju.

- Iskreno bih želeo da napravimo rezultat u Ligi Evrope. Ne volim da dajem prognoze, ali ovo što vidimo obećava. U Ligi Evrope ima dosta kvalitetnih ekipa, mnoge su imale ozbiljne rezultate i u Ligi šampiona. Ali, Zvezda ima šanse da igra protiv bilo koga.

Dinamo Kijev, Lester, pa Selta

Kakva su vam sećanja na utakmicu Zvezde i Selte u Beogradu 2000. godine?

- To je nešto što ostaje za ceo život... Imali smo dosta dobru generaciju i igrali smo stvarno dobro. Setite se Bunjevčevića, Drulića, Pjanovića, Aćimovića, Boškovića, Lalatovića... I uvek nam je malo falilo... Te godine smo ostali bez Lige šampiona. Igrali smo protiv Dinama iz Kijeva, nismo izgubili, ali nismo otišli dalje. Posle toga nam je došao Lester iz Premijer lige. Opasna ekipa, a mi smo ih dobili, iako smo morali da igramo u Beču.

- I onda nam je stigla Selta. Pazite, u njihovim redovima Rusi Karpin i Mostovoj, naš Goran Đorović koji nas nije štedeo i maksimalno nas peglao, zatim Huanfran, Kaseres, Katanja i Beni Mekarti. Kakva ekipa, zar ne? Sjajna utakmica, neverovatna atmosfera, pun stadion, mi mladi željni uspeha... I rezultat obećavajući posle prve utakmice... Mogli smo i više od minimalne pobede i sada me jeza prođe kad se setim kakve dve šanse je imao Pjana (Mihailo Pjanović op.a.)

Revanš i administrativna greška

I onda je došao revanš u Španiji, koji je obeležen propustom administracije crveno-belih, gde se kasnije ispostavilo da su Stevo Glogovac i Nenad Lalatović igrali sa parnim žutim kartonima. Kako se sećate tog meča?

- I danas kada razmišljam o tom revanšu i na te kontroverze, nisam nikada sumnjao da se desila administrativna greška. Mi to nismo znali, bili smo fokusirani na utakmicu. Tek kasnije se to ispostavilo kao tačno. Mi godinu, ili dve nismo od bilo koga primili više od dva gola... Niko nam nije dao ni tri, a kamoli pet golova. Čudne stvari su se dešavale u drugom poluvremenu. Bili smo nemoćni, neverovatno. Ništa nismo mogli da stignemo, cela ekipa bila je u kontraritmu... Za 21 minut smo primili četiri gola... Ili tako nešto. Sudija im je svirao i dva penala, koji su bili diskutabilni...

- Sećam se da nisam stigao ni faul da napravim, jurio sam igrače i stalno bio u nekom međuprostoru. Nismo zaslužili da izgubimo rezultatom 5:3! Ali, desilo se, na našu žalost. Da smo i prošli, pobedili Seltu, zbog te administrativne greške bismo ispali... Možda bi veća žal bila da smo prošli dalje, a ispali zbog toga. Sve je to sport.

Arnautović je klasa



Ko su po vama u sadašnjem sastavu Crvene zvezde igrači koji donose prednost?

- Arnautović! Marko Arnautović je klasa! Svetska klasa! Jeste u poznim igračkim godinama, ali kad on igra vidi se kvalitet. Kako ume da se postavi, kakav uticaj ima na ekipu... Vidim, zameraju mu mnogo na nonšalanciji, ali on jeste vođa kojeg repektuju protivničke ekipe, faktor koji donosi prednost. Naravno, pored njega tu su još Mirko Ivanić, Sale Katai i ovi mlađi. Ima Zvezda još ofanzivnog potencijala, da je sposobna da svakoj ekipi da gol i napravi problem.



Dejan Ilić po završetku karijere odlučio se za miran život. Pitali smo ga šta danas radi.



- Navijam za Zvezdu! (smeh) I tako će biti dok sam živ. Gledam i dalje fudbal. Imam neke privatne poslove i tako - objasnio je Dejan Ilić.