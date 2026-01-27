Horor....
POJAVIO SE UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! POGLEDAJTE TRENUTAK KADA SE KOMBI SA NAVIJAČIMA PAOKA ZAKUCAO U KAMION! Od vozila nije ništa ostalo, ovo je horor! VIDEO
Iz Rumunije ovog utorka stižu tragične vesti. Naime, najmanje sedam navijača PAOK-a izgubilo je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji, u okolini Temišvara, prenose lokalni mediji.
Tragedija se zbila na oko 60 kilometara od granice sa Srbijom.
Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen
Navijači solunskog kluba bili su na putu ka Francuskoj, gde njihov klub u četvrtak igra meč osmog kola Lige Evrope protiv Olimpika iz Liona. Nažalost, putovanje se pretvorilo u tragediju.
Na Jutjubu se pojavio uznemirujuć snimak stravične saobraćajne nesreće:
