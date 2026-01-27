Slušaj vest

U okviru 21. kola domaćeg šampionata, "plavi" će u nedelju od 14.30 časova na Gradskom stadionu ugostiti ekipu Spartaka iz Subotice.

Ipak, uvod u ovaj susret obeležila je emotivna poruka kluba upućena povređenom prvotimcu Matiji Malekinušiću.

Matija Malekinušić doživeo je težu povredu tokom priprema u Turskoj, u uvodnim minutima treće kontrolne utakmice protiv sarajevskog Željezničara. Do povrede je došlo nakon duela sa Samirom Radovcem, a iz kluba navode da je kontakt bio nenameran i bez prekršaja protivničkog igrača.

Prve procene potvrdile su da je reč o ozbiljnoj povredi koja zahteva hiruršku intervenciju. Operacija je zakazana za 31. januar, samo dan pre nego što će njegovi saigrači istrčati na teren protiv Subotičana.

Pažnju sportske javnosti privukao je način na koji je klub najavio predstojeći duel na društvenim mrežama. Objavljena je fotografija Malekinušića u plavom dresu sa brojem 17, kako sedi na ivici kreveta okrenut leđima, u sobi ispunjenoj klupskim uspomenama i ručno ispisanim posterom koji najavljuje meč. Ova vizuelna poruka simbolizuje njegovo fizičko odsustvo sa terena, ali i snažnu želju za povratkom.

Iz kluba su uz ovu fotografiju poslali jasnu poruku zajedništva:

"Okrećemo se obavezama u Super ligi. U nedelju na Gradskom stadionu dočekujemo ekipu Spartaka iz Subotice. Utakmicu dočekujemo bez Matije Malekinušića, koga 31.01. očekuje operacija. Dan kasnije izlazimo na teren – sa njim u mislima i punom podrškom. Jer neki se bore na terenu. Neki za povratak. Svi za isti grb.“

Utakmica Novog Pazara protiv Spartaka biće prvi takmičarski test za Pazarce u nastavku sezone. Meč je na programu 1. februara.

