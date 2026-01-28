Fudbaler Mančester junajteda Patrik Dorgu odsustvovaće sa terena nekoliko nedelja zbog povrede zadnje lože.
NEĆE GA BITI NEKOLIKO NEDELJA NA TERENU! Problem za Mančester junajted
Ovu informaciju je preneo "BBC".
Dorgu je povredu zadobio u utakmici protiv Arsenala, u kojoj je njegova ekipa pobedila 3:2, a "BBC" je preneo da se i dalje ne zna koliko će tačno odsustvovati sa terena.
Danski krilni igrač je ove sezone odigrao ukupno 24 utakmice za Mančester junajted, a u poslednjih sedam mečeva svog tima je postigao tri gola, u koje spadaju i pogoci protiv Mančester sitija i Arsenala.
Mančester junajted se nakon pobeda nad drugoplasiranim Mančester sitijem i prvoplasiranim Arsenalom nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa 38 bodova.
