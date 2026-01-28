Slušaj vest

Ovu informaciju je preneo "BBC".

Dorgu je povredu zadobio u utakmici protiv Arsenala, u kojoj je njegova ekipa pobedila 3:2, a "BBC" je preneo da se i dalje ne zna koliko će tačno odsustvovati sa terena.

Danski krilni igrač je ove sezone odigrao ukupno 24 utakmice za Mančester junajted, a u poslednjih sedam mečeva svog tima je postigao tri gola, u koje spadaju i pogoci protiv Mančester sitija i Arsenala.

Mančester junajted se nakon pobeda nad drugoplasiranim Mančester sitijem i prvoplasiranim Arsenalom nalazi na četvrtom mestu na tabeli Premijer lige sa 38 bodova.

Ne propustiteFudbalEMOTIVNA NAJAVA NASTAVKA SEZONE: Novi Pazar se oglasio pred prvu superligašku utakmicu u 2026. godini
Matija Malekinušić
FudbalPOJAVIO SE UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! POGLEDAJTE TRENUTAK KADA SE KOMBI SA NAVIJAČIMA PAOKA ZAKUCAO U KAMION! Od vozila nije ništa ostalo, ovo je horor! VIDEO
Screenshot 2026-01-27 144448.jpg
FudbalDA NA MARAKANI BUDE ISTO KAO I PRE 26 GODINA: Goran Drulić pozvao navijače da dođu na utakmicu protiv Selte
cz-drulic.jpg
FudbalMALO KO BI UOPŠTE POMISLIO DA ŠUTIRA IZ OVE POZICIJE! Pogledajte strašan potez i golčina Jamala o kojoj bruji Evropa (VIDEO)
Lamin Jamal

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram