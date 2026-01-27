Slušaj vest

Utakmica između Crvene zvezde i Selte u Ligi Evrope, koja će biti igrana u četvrtak od 21.00 čas, na stadionu "Rajko Mitić" od velikog je značaja za obe ekipe.

Crvena zvezda se trenutno nalazi na 11. mestu Lige Evrope sa 13 bodova, dok je Selta na 14. poziciji sa 12. I jedna i druga ekipa, u slučaju pobede mogu da se plasiraju među osam najboljih timova, što im garantuje direktan prolaz u osminu finala.

Goran Drulić u meču protiv Selte u duelu sa Valerijem Karpinom 2000. na Marakani Foto: Srdjan Stevanovic/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Istorija pisana pre 26 godina

Crvena zvezda i Selta igrali su dvomeč u Kupu UEFA, krajem oktobra i početkom novembra 2000. godine. U Beogradu, crveno-beli su slavili zahvaljujući golu Gorana Drulića u 62. minutu. U Vigu bilo je 5:3 za Seltu, za koju su golove postigli Katanja (22, 70), Lopez (49, 65 - oba sa 11 metara) i Mekarti, dok je dva pogotka za Crvenu zvezdu dao Goran Drulić u 14. i 36. minutu.

Zanimljivo, čak petorica fudbalera Crvene zvezde igrali su za Seltu. Jedan i dalje nosi dres kluba iz Viga Mihailo Ristić i trebalo bi da dođe u Beograd, iako je poslednjih meseci imao problema sa povredom.

1/6 Vidi galeriju Igrali za Crvenu zvezdu i Seltu Foto: Katie Chan / Actionplus / Profimedia, Starsport, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Đorović igrao protiv Crvene zvezde

Goran Đorović (54), nekadašnji kapiten Crvene zvezde dres Selte nosio je od 1997. do 2001. godine. Za ekipu iz Viga upisao je tačno 100 utakmica u svim takmičenjima i dao pet golova. Sa njim je u Zvezdi i Selti bio i njegov brat blizanac Zoran Đorović, ali nije ostavio veći trag ni na Marakani, a ni na stadionu "Balaidos". Đorović je bio akter utakmica iz 2000. godine i to u dresu Selte.

Srđan Bajčetić (54) igrao je za Seltu u periodu od 1994. do 1997, upisavši 29 utakmica, uz tri gola. Tokom tog perioda, 1995. proveo je na pozajmici u Crvenoj zvezdi. Potom je za crveno-bele igrao od 1998. do 2001. godine, a u dva mandata zabeležio je 64 utakmice, uz pet golova. Otac je mladog fudbalera i reprezentativca Španije Stefana Bajčetića.

Marko Pantelić u dresu Crvene zvezde 2005. Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto ©

Marko Pantelić više dao Zvezdi

Trag u oba kluba ostavio je i Marko Pantelić (47). Ponikao je u omladinskoj školi Crvene zvezde, a posle putešestvija u Evropi član Selte bio je u sezoni 1999/2000, mada je veći period proveo na pozajmicama u austrijskom Šturmu i švajcarskom Iverdonu. Nije ostavio trag u Selti, jer nije upisao nijednu zvaničnu utakmicu za taj klub. Za Crvenu zvezdu odigrao je sezonu 2004/2005 i u 44 utakmice dao čak 26 golova.

Miloš Bursać (60), kojeg dobro pamte stariji navijači Srbije, bio je izrazito ubojit napadač. Za Crvenu zvezdu je igrao u sezoni 1988/1989. a njegov prelazak iz splitskog Hajduka na Marakanu bio je tog leta jedan od onih koji je izazvao ogromnu pažnju javnosti. U crveno-belom dresu upisao je 29 utakmica, uz šest golova. Član Selte Bursać je bio u sezoni 1992/1993, kada je odigrao 14 mečeva za klub iz Viga i dva puta bio strelac.

Vladimir Gudelj legenda Selte iz Viga Foto: Printskrin/Instagram

Gudelj je legenda Selte

Od Srba koji nisu igrali za Crvenu zvezdu dres Selte nosili su još i Vladimir Gudelj (60) i Nemanja Radoja. Vladimir Gudelj, rođeni Trebinjac, ostavio je najveći trag, jer je dres Selte nosio od 1991. do 1999. godine. Postao je legenda, a i danas je zaposlen u klubu u sektoru za odnose sa javnošću. Planirano je da sa ekipom dođe u Beograd. Upisao je 231 utakmicu za Seltu i dao čak 95 golova, te nosi zvanje drugog najboljeg strelca u istoriji kluba. Veoma je poštovan i cenjen u Vigu, gde živi.

Nemanja Radoja (32), dete Vojvodine iz Novog Sada, dres Selte dužio je u periodu od 2014. do 2019. godine. Odigrao je 115 utakmica za taj period i dao jedan gol. Baš po isteku saradnje sa ekipom iz Viga za njega se raspitivala Crvena zvezda, ali do dogovora nije došlo, pa je karijeru nastavio u Americi, gde i danas igra.