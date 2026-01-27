Mladi srpski fudbaler Dušan Jovanović potpisao je profesionalan ugovor sa Partizanom, saopštio je beogradski klub.
Fudbal
SADA I ZVANIČNO: Sin Laneta Jovanovića potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom
Jovanović (17), sin nekadašnjeg reprezentativca Srbije Milana Jovanović i brat fudbalera Štutgarta Lazara Jovanovića, igra na poziciji krilnog napadača.
Partizan je saopštio i da je potpisao stipendijske ugovore sa šestoricom igrača rođenih 2010. godine - ;Aleksom Žunićem, ;Filipom Božićem, Stefanom Ristićem, Aleksom Udićem, Davidom Stamenićem i Ognjenom Adžićem.
(Beta)
