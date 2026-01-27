Slušaj vest

Jovanović (17), sin nekadašnjeg reprezentativca Srbije Milana Jovanović i brat fudbalera Štutgarta Lazara Jovanovića, igra na poziciji krilnog napadača.

Partizan je saopštio i da je potpisao stipendijske ugovore sa šestoricom igrača rođenih 2010. godine - ;Aleksom Žunićem, ;Filipom Božićem, Stefanom Ristićem, Aleksom Udićem, Davidom Stamenićem i Ognjenom Adžićem.

(Beta)

Ne propustiteFudbalIGRALI SU ZA CRVENU ZVEZDU I SELTU! SEĆATE LI SE OVIH ČUVENIH IGRAČA: Jedan od njih dolazi u Beograd, a društvo će mu praviti rođeni Trebinjac!
Zvezda.jpg
FudbalEMOTIVNA NAJAVA NASTAVKA SEZONE: Novi Pazar se oglasio pred prvu superligašku utakmicu u 2026. godini
Matija Malekinušić
FudbalPOJAVIO SE UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! POGLEDAJTE TRENUTAK KADA SE KOMBI SA NAVIJAČIMA PAOKA ZAKUCAO U KAMION! Od vozila nije ništa ostalo, ovo je horor! VIDEO
Screenshot 2026-01-27 144448.jpg
FudbalJEZIVA TRAGEDIJA! U STRAVIČNOJ NESREĆI POGINULO SEDAM NAVIJAČA PAOKA! Krenuli na gostovanje u Francusku, pa stradali na surov način! Isplivali detalji užasa
Snimak ekrana 2026-01-27 144425.png

JEDNA OD NAJLEPŠIH LJUBAVNIH PRIČA SRPSKOG SPORTA! Izvor: Kurir