Slušaj vest

Najmanje sedam navijača PAOK-a poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji.

Do tragičnog događaja došlo je u blizini Temišvara, na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, javljaju rumunski mediji.

Dodaje se i da je nekoliko osoba povređeno, a sada se čeka još informacije o užasnom događaju koji je potresao region.

Ovim tužnim povodom oglasio se i KK Partizan.

"Duboko žalimo zbog tragedije u kojoj su navijači PAOK-a izgubili živote. Naše misli i srca su sa porodicama žrtava, kao i sa celom grčkom crno-belom porodicom", piše u saopštenju crno-belih iz Beograda.