Slušaj vest

Najmanje sedam navijača PAOK-a poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji.

Do tragičnog događaja došlo je u blizini Temišvara, na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, javljaju rumunski mediji.

Dodaje se i da je nekoliko osoba povređeno, a sada se čeka još informacije o užasnom događaju koji je potresao region.

Ovim tužnim povodom oglasio se i KK Partizan. 

"Duboko žalimo zbog tragedije u kojoj su navijači PAOK-a izgubili živote. Naše misli i srca su sa porodicama žrtava, kao i sa celom grčkom crno-belom porodicom", piše u saopštenju crno-belih iz Beograda.

Ne propustiteFudbalPOJAVIO SE UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! POGLEDAJTE TRENUTAK KADA SE KOMBI SA NAVIJAČIMA PAOKA ZAKUCAO U KAMION! Od vozila nije ništa ostalo, ovo je horor! VIDEO
Screenshot 2026-01-27 144448.jpg
FudbalJEZIVA TRAGEDIJA! U STRAVIČNOJ NESREĆI POGINULO SEDAM NAVIJAČA PAOKA! Krenuli na gostovanje u Francusku, pa stradali na surov način! Isplivali detalji užasa
Snimak ekrana 2026-01-27 144425.png

Devojka prvi put komentariše fudbal na TV Arena Sport Izvor: Arena Sport