Rajan je sa Bornmutom potpisao ugovor na pet i po godina, a Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da je engleski klub Vasko da Gami platio 24,7 miliona funti za 19-godišnjeg brazilskog napadača, uz bonuse koji mogu dostići do 5,6 miliona funti.

BBC je naveo i da su za Rajana bili zainteresovani i brojni drugi klubovi iz Evrope, kao i timovi iz Saudijske Arabije i Rusije.

"Rajan je već pokazao impresivnu konzistentnost i zrelost za svoje godine. ;Verujemo da ima ogroman potencijal, a Bornmut je pravo okruženje za njegov nastavak razvoja i ostavljanje utiska. Uzbuđen sam što je deo našeg tima, dok nastavljamo da reinvestiramo u tim", naveo je predsednik fudbalskih operacija Bornmuta Tijago Pinto, a preneo BBC.

Rajan je ponikao u omladinskoj školi Vasko da Game. Za prvi tim je debitovao 2023. godine, i od tad je odigrao ukupno 99 utakmica i postigao 25 golova za brazilski klub.

Rajan je rekao da je srećan i počastvovan što je postao član Bornmuta, naročito zbog "sportskog projekta" koji su "razvili" za njega.

Bornmut je danas pojačao i grčki golman Hristos Mandas, koji je stigao iz Lacija na pozajmicu do kraja sezone sa opcijom otkupa.

Engleski klub je Laciju platio 1,3 miliona funti za pozajmicu Mandasa, a ukoliko želi da otkupi njegov ugovor moraće da plati dodatnih 16 miliona funti.

Ukoliko se Bornmut odluči da ne otkupi ugovor grčkog golmana, moraće Laciju da plati penale u vrednosti od 860.000 funti.

Za Bornmut na poziciji golmana već igraju reprezentativac Srbije Đorđe Petrović i 37-godišnji Frejzer Forster, koji je ovog meseca potpisao šestomesečni ugovor sa klubom koji zauzima 13. mesto na tabeli Premijer lige.

