Slušaj vest

Najmanje sedam navijača PAOK-a izgubilo je život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji, u blizini Temišvara, oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, prenose rumunski mediji. Kako se navodi, još tri osobe su povređene.

Ovim povodom oglasili su se crno-beli iz Soluna.

"Vreme staje. Zamrzava se. Reči presušuju. Bol probija telo i um. Suze teku iz očiju. Tuga vas obuzima, baca na kolena, razbija vas.

Još jedan mračan dan. Još jedna neopisiva tragedija za porodicu PAOK.

Srećan put našoj deci, čija ih je ljubav prema četiri slova odvela daleko.

Ova ljubav prema PAOK-u ih je dovela tamo, ostavila ih tamo i nastavila dalje, ali njihove duše će uvek počivati pod krilima Dvoglavog Orla.

Naše najtoplije saučešće porodicama ove dece. U njihovom nepodnošljivom bolu, neće biti sami. Velika porodica PAOK će uvek biti uz njih da ublaži ovaj bol koliko god je to moguće.

Naše misli su takođe sa povređenima, koji vode svoju bitku.

Učinićemo sve što možemo da im obezbedimo najbolju moguću medicinsku negu, osiguraćemo im brz povratak kući, uvek ćemo biti uz njih.

Samo jedna želja… Nikada više…", piše na društvenim mrežama PAOK.

Podsetimo, pristalice solunskog kluba bile su na putu ka Francuskoj, gde PAOK u četvrtak igra utakmicu osmog kola Lige Evrope protiv Olimpika iz Liona. U jednom trenutku vozilo kojim su putovali prešlo je u suprotnu saobraćajnu traku, nakon čega je došlo do direktnog sudara sa kamionom.

Nesreća se dogodila na magistralnom putu E70, koji prolazi i kroz Srbiju. Rumunski mediji objavili su i snimak na kojem se vidi kako mini-bus sa navijačima prelazi u suprotan smer i direktno udara u kamion.

1/6 Vidi galeriju Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen