Najmanje sedam navijača PAOK-a je poginulo u utorak u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Rumuniji.

Do tragičnog događaja došlo je u blizini Temišvara, na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom.

Sada se postavljaju pitanja.

Šta se zaista dogodilo i dovelo do tragedije u Rumuniji sa sedam mrtvih?

Kako je kombi sa navijačima PAOK na kraju udario u kamion koji je dolazio u susret? Mehanički kvar, kontakt sa kamionom koji je upravo prošao ili nešto potpuno iznenadno što se dogodilo njegovom vozaču?

Rumunska policija iznosi verziju manjeg sudara sa kamionom koji je upravo prošao, fatalnog minibusa sa navijačima PAOК-a: Prema vlastima Temišvara, izgleda da je vozač minibusa, pokušavajući da se vrati u svoju traku nakon preticanja, zadnjim desnim delom udario u prednji levi deo cisterne, što ga je vratilo u suprotni saobraćaj, što je rezultiralo čeonim sudarom sa kamionom.

Međutim, iako video prikazuje kobni minibus kako se vraća u svoju traku, ne čini se da je udaren otpozadi. Što bi, između ostalog, potpuno destabilizovalo njegov kurs, dok se ovde on glatko ponovo pomera ulevo.

Istovremeno, vozač kao da uopšte nije kočio do trenutka sudara, jer se STOP svetla ne pale ni na sekundu. Iz ovoga se čini da vozač ne samo da nije uložio nikakav trud da vrati vozilo na pravi put, već nije ni pokušao da zakoči, padajući punom brzinom na kamion.

Mogućnost puknute gume je verovatno takođe isključena iz okvira uzroka tragedije, jer bi vozač ili pokušao da vrati automobil na pravi put, ili bi zakočio, što izgleda nije učinio.

U stvari, pažljivijim pogledom na snimak, vidimo da nakon preticanja, vozač koristi desni pokazivač pravca da bi se vratio u svoju traku, ali odmah nakon toga koristi levi pokazivač pravca i vraća se u saobraćaj koji dolazi u susret, nastavljajući preticanje kao da uopšte nije video kamion koji dolazi u susret.

Takođe je nemoguće da je zaspao, jer je nekoliko sekundi pre fatalnog sudara pokušao da pretekne. Ne možete započeti preticanje i zaspati baš kada ste ga skoro završili.

Nekako, i s obzirom na to da do sada nemamo nikakve druge dokaze, verovatnoća je ili da je vozač bio potpuno nepažljiv ili da je doživeo nešto patološko (npr. srčani udar).

A to je zato što se iz snimka čini da počinje proces vraćanja u svoju traku i odjednom, bez ikakvog očiglednog razloga, automobil se vraća u saobraćaj koji dolazi u susret i udara glavom u kamion.

