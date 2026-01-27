Slušaj vest

Ejbraham je prošle sezone kao fudbaler Rome igrao na pozajmici u Bešiktašu, a turski klub je u ponedeljak aktivirao otkupnu klauzulu od 11 miliona funti i doveo je 28-godišnjeg napadača.

Međutim, posle samo jednog dana, Aston Vila je kupila Ejbrahama za, kako su preneli britanski mediji, 18 miliona funti.

On se vraća u Premijer ligu prvi put otkako je 2021. godine prešao u Romu, a pre toga igrao je za Čelsi, Bristol, Svonsi i Aston Vilu. Dok je bio član Rome igrao je na pozajmici za Milan.

Mladi igrač Aston Vile Jasin Ozdžan, koji je ove sezone na pozajmici u Anderlehtu, preći će u Bešiktaš u sklopu dogovora, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Trener Aston Vile Unaj Emeri tražio je napadača koji bi pomogao Oliju Votkinsu, a odavno je bio zainteresovan za Ejbrahama.

Ejbraham bi mogao u nedelju da igra protiv Brentforda u Premijer ligi, ali nije registrovan za Ligu Evropa, pa neće biti na raspolaganju za duel poslednjeg kola protiv Salcburga u četvrtak.

