"Džo neće igrati, išao je na skener. Ne mislimo da je teška povreda, ali mislim da će odsustvovati nekoliko nedelja", rekao je trener Njukasla Edi Hau na današnjoj konferenciji za novinare. ; Žoelinton se povredio u nedelju u utakmici protiv Aston Vile (0:2), a taj duel propustio je Gimaraeš, kako bi se oporavio od udarca u skočni zglob zadobijenog prošle sedmice u utakmici protiv PSV Ajndhovena (3:0) u Ligi šampiona.

"Znaćemo više u narednih nekoliko sati. Mislim da moramo da naučimo da igramo kada Bruno nije na raspolaganju", naveo je trener crno-belih.

Fudbaleri Njukasla igraju u sredu od 21 čas na Parku prinčeva protiv branioca titule Pari Sen Žermena, a pobedom u Parizu plasirali bi se direktno u osminu finala Lige šampiona.

Obe ekipe imaju po 13 bodova, Pari Sen Žermen na šestom, a Njukasl na sedmom mestu.

Samo prvih osam ekipa plasiraće se direktno u osminu finala, a plasirani od devetog do 24. mesta igraće dvomeč plej-ofa za osminu finala.

"Što je utakmica važnija, što je izazov teži, morate da budete na visini zadatka. Postavljana su pitanja o našoj formi na gostovanjima, o tome kako se nosimo sa pritiskom, kako da budemo otporni. Ovo će biti zaista dobra utakmica da pokušamo da odgovorimo na neka pitanja", rekao je Hau.

Pari Sen Žermen je primio 10 golova u sedam utakmica, a golman Luka Ševalije bio je u centru pažnje, nakon što je posle loše intervencije primio gol u završnici utakmice protiv Sportinga, koju je njegova ekipa izgubila 1:2 prošle sedmice.

(Beta)