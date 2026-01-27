Slušaj vest

Filip Mladenović će na leto završiti misiju u Panatinaikosu, ali se možda neće seliti daleko od Grčke.

Kako pišu kiparski mediji, AEK Larnaka želi da dovede iskusnog levog beka, a navodno ima još jedan udvarač sa Kipra, ali nije poznato koji je klub.

Ipak, to žele da učine već ove zime, a Panatinaikos bi mogao i da prihoduje obeštećenje, jer Mladenoviću ugovor ističe na kraju sezone.

U svakom slučaju, blizu je potencijalni reprezentativac Srbije da napusti srpsku koloniju u Atini koju uz njega čine još Filip Đurićić i Miloš Pantović.

Ukoliko bi se odlučio za Larnaku, tamo bi igrao sa Đorđem Ivanovićem.

