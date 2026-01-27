Filip Mladenović napušta Panatinaikos, uskoro u u novom dresu?
transfer
STIŽE FILIP MLADENOVIĆ, BIVŠI AS CRVENE ZVEZDE: Pojačanje na vidiku!
Slušaj vest
Filip Mladenović će na leto završiti misiju u Panatinaikosu, ali se možda neće seliti daleko od Grčke.
Kako pišu kiparski mediji, AEK Larnaka želi da dovede iskusnog levog beka, a navodno ima još jedan udvarač sa Kipra, ali nije poznato koji je klub.
Filip Mladenović Foto: Starsport, Nemanja Nikolić
Vidi galeriju
Ipak, to žele da učine već ove zime, a Panatinaikos bi mogao i da prihoduje obeštećenje, jer Mladenoviću ugovor ističe na kraju sezone.
U svakom slučaju, blizu je potencijalni reprezentativac Srbije da napusti srpsku koloniju u Atini koju uz njega čine još Filip Đurićić i Miloš Pantović.
Ukoliko bi se odlučio za Larnaku, tamo bi igrao sa Đorđem Ivanovićem.
BONUS VIDEO:
1 · Reaguj
Komentariši