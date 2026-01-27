Slušaj vest

Fudbaleri TotenhemaVilson Odober i Randal Kolo Muani doživeli su saobraćajnu nezgodu u Engleskoj, ali srećom nisu teže povređeni i očekuje se da budu spremni za naredni meč svog tima.

Incident se dogodio u utorak na auto-putu M25 u okrugu Hertfordšir, kada je na crnom Ferariju u kojem su se nalazila dvojica francuskih reprezentativaca pukla guma tokom vožnje.

Fotografije sa lica mesta brzo su se pojavile na društvenim mrežama i britanskim medijima, a na njima se vidi kako Odober i Kolo Muani stoje pored puta, u blizini vozila i pripadnika hitnih službi.

Posebno upada u oči potpuno uništena prednja desna guma automobila, koja je izgorela nakon pucanja, što je dodatno zabrinulo javnost.

Ipak, trener Totenhema Tomas Frank ubrzo je smirio navijače i potvrdio da su oba fudbalera dobro i da su zadobili samo lakše povrede.

- Kolo Muani i Vilson Odober su obojica dobro. Nažalost, bili su uključeni u manju saobraćajnu nezgodu. Svi ostali učesnici su takođe dobro. Došlo je do pucanja gume. Oni će nam se pridružiti nešto kasnije večeras - izjavio je Frank.

Prema informacijama iz kluba, lekarski tim je pregledao igrače i utvrđeno je da nema ozbiljnijih posledica, pa se očekuje da obojica budu na raspolaganju stručnom štabu već u sredu uveče. Totenhem tada očekuje izuzetno važan duel u Ligi šampiona protiv Ajntrahta iz Frankfurta, a upravo se Kolo Muani i Odober nalaze među opcijama za sastav.

